Fr 02.10.2020 | 09:45 | Weltsichten

- China: Zwischen Klimaschutz-Versprechen und Energieverschwendung

Nirgends wird so viel klimaschädliches CO2 in die Luft geblasen wie in China. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich zwar erneut ausdrücklich zum Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bekannt, aber in der Bevölkerung gibt nach wie vor fast kein Bewusstsein für das Thema. Doch es gibt Ausnahmen, wie Steffen Wurzel berichtet.