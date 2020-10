dpa/ Helmut Corneli Bild: dpa/ Helmut Corneli

Do 01.10.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Mit 1000 Café-Läden gegen die Dorf-Verödung

Keine Bäckerei, kein Geschäft, keine Gaststätte - und die jungen Leute wandern ab. In Frankreich will die Initiative "Mille Cafés" diesen Trend stoppen und mit 1000 Café-Läden neues Leben in die Dörfer bringen. Frankreichkorrespondent Marcel Wagner hat sich umgehört, wie das Konzept ankommt.