imago images / Imaginechina-Tuchong Bild: imago images / Imaginechina-Tuchong

Di 22.09.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Der Geschmack des Fliegens

Wenn die Flugzeuge wegen der Corona-Pandemie schon am Boden bleiben müssen, sollen wenigstens die Geschmacksnerven abheben: Während Thai Airways mit der Pleite kämpft, hat die Fluggesellschaft in Bangkok ein Restaurant eröffnet – mit allem, was die Gäste vom Flugmenü kennen. Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein war da.