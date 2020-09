picture alliance/AP Images Bild: picture alliance/AP Images

Mi 09.09.2020 | 09:45 | Weltsichten

- News York: Homeless Hotels spalten die Upper West Side

Wenn Armut auf Wohlstand trifft, kann es zu Problemen führen. In New York etwa formiert sich Widerstand gegen Obdachlose, die in ungenutzten Hotels untergebracht werden. Korrespondentin Antje Passenheim hat beobachtet, wie in der gegenwärtig polarisierten Öffentlichkeit der USA die ansonsten liberale Stimmung an der Upper West Side kippt.