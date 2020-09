ARD/Katharina Wilhelm Bild: ARD/Katharina Wilhelm

So 06.09.2020 | 08:24 | Weltsichten

- Americanah - Schwarze MigrantInnen zwischen Afrika und den USA

In den USA erleben MigrantInnen aus afrikanischen Ländern das, was die nigerianische Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie als "Becoming Black" beschreibt. Einige US-AmerikanerInnen wandern deswegen aus - ins "Motherland Africa". ARD-Korrespondentinnen Dunja Sadaqi (Studio Nordwestafrika) und Katharina Wilhelm (Studio Los Angeles) portraitieren EinwanderInnen aus ihren Berichtsgebieten.