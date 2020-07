imago images / Westend61 Bild: imago images / Westend61

So 26.07.2020 | 08:24 | Weltsichten

- Åland: Das Ökostrom-Archipel

Die skandinavische Inselgruppe Åland hat einen ambitionierten Plan: In den nächsten Jahren will sie ihre Stromversorgung vollständig auf erneuerbare Energiequellen umstellen. Der Plan: Neue Windparks, mehr Elektromobilität, mit Wasserstoff betriebene Fähren. Korrespondent Wolfgang Landmesser hat die Menschen getroffen, die am Ökostrom-Modell arbeiten.