Do 25.06.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Vor 70 Jahren – Beginn des Koreakriegs

Am 25. Juni 1950 begann der Koreakrieg. Vor 70 Jahren überschritten nordkoreanische Truppen die Demarkationslinie auf der Halbinsel in den Süden, der von den USA besetzt war. Bis heute ist das Verhältnis beider koreanischen Staaten kompliziert. Korrespondentin Kathrin Erdmann fasst die Stimmung in der Region zusammen.