Andre Penner/AP/dpa Bild: Andre Penner/AP/dpa

So 14.06.2020 | 08:44 | Weltsichten

- Wohin führt Bolsonaro Brasilien?

In Brasilien sind inzwischen mehr als 40.000 Menschen an Covid 19 gestorben. Und es regt sich Protest - Gegner von Präsident Jair Bolsonaro demonstrieren gegen seine Politik in der Pandemie, aber auch gegen den Rassismus in Brasilien. Inforadio-Redakteurin Aurelie Winker hat mit ARD-Korrespondenten für Brasilien, Ivo Marusczyk, über die politische Situation in Brasilien gesprochen.