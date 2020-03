MAXPPP/dpa/picture-alliance Bild: MAXPPP/dpa/picture-alliance

Mi 11.03.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Remy Dick - Frankreichs jüngster Bürgermeister

Mit gerade einmal 22 Jahren wurde Remy Dick vor drei Jahren zum jüngsten Bürgermeister Frankreichs gewählt. Am Sonntag stehen Kommunalwahlen in Frankreich an und Dick ist in den Wahlkampf gezogen, Paris-Korrespondentin Sabine Wachs hat ihn begleitet.