ZUMA Wire Bild: ZUMA Wire

Di 03.03.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Der flotte Nachzügler: Michael Bloomberg

Am sogenannten "Super Tuesday" wird in gleich 14 US-Bundesstaaten gewählt. Dann tritt erstmals auch der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg an. Korrespondentin Antje Passenheim stellt den "Nachzügler" vor.