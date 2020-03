ARD/Ivo Marusczyk Bild: ARD/Ivo Marusczyk

So 01.03.2020 | Weltsichten

- Beste Bohne gegen Muckefuck

In Kolumbien bauen 500000 Kleinbauern Hochlandkaffee an. Doch gegen die Billig-Konkurrenz aus Vietnam und Brasilien mit deren Robusta-Bohne kommen sie mit ihrer handgepflückten Arabica-Bohne nicht mehr an. Die Cafeteros hoffen, dass ihr Edelkaffee sich langfristig gegen die Plörre durchsetzen wird, wie sie ARD-Korrespondent Ivo Marusczyk berichten.