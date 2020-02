Am 19. Juni 2012 war Assange in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Die Ermittlungen wurden inzwischen eingestellt. Am 11. April 2019 wurde er von der britischen Polizei verhaftet, weil er mit seiner Flucht in die Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen hat. Dafür wurde er am 1. Mai zu 50 Wochen verurteilt.