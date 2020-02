imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Mi 12.02.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Die verlassenen Kinder Venezuelas

Etwa eine Million Kinder in Venezuela müssen ohne ihre Eltern aufwachsen. Denn viele Eltern gehen in die Nachbarländer um Geld zu verdienen. Korrespondentin Anne Kathrin Mellmann hat auf ihrer Reise durch Venezuela einen Einblick bekommen, was das gerade für die Kinder bedeutet.