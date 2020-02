imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Mo 10.02.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Ausnahmezustand in Kaschmir: Leben wie in der Steinzeit

Seit dem 5. August leben die Menschen in Kaschmir im Ausnahmezustand. Erst Mitte Januar hat der Oberste Gerichtshof in Indien die Regierung angemahnt, die Situation in Kaschmir zu überprüfen. Was das für die Menschen in Kaschmir bedeutet, hat Korrespondentin Silke Dietrich recherchiert.