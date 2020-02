imago images/ Lu Yidengjia Bild: imago images/ Lu Yidengjia

- Das neue afrikanische Selbstbewusstsein

In diesem Jahr feiern fast 20 Staaten in Afrika ihre Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft. In der öffentlichen Debatte auf dem Kontinent gibt es mittlerweile viele Visionen und Stimmen für ein selbstbestimmtes Afrika. Korrespondent Stefan Ehlert fasst zusammen.