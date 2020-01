imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Mo 27.01.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Alle zwei Monate eine Fleischtüte - Krise in Venezuela

Venezuela steckt in der Krise. In Caracas herrscht ein politisches Chaos: Juan Guaido und Luis Parra kämpfen um das Amt des Paralementspräsidenten. Eine Lösung des Machtstreits ist nicht in Sicht, berichtet Korrespondentin Anne Kathrin Mellman aus Venezuela.