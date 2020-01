imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 24.01.2020

- Festessen in Taiwan – Das chinesische Neujahr beginnt

Weihnachten und Silvester spielen in China keine große Rolle. Richtig feierlich wird es hingegen zum chinesischen Neujahrsfest, dem wichtigsten Fest des Jahres, das am Freitag beginnt. Ostasien-Korrespondentin Kathrin Erdmann hat sich umgeschaut, wie die Menschen das Neujahrsfest in Taiwan begehen.