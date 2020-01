dpa/ Angelos Tzortzinis Bild: dpa/ Angelos Tzortzinis

Do 23.01.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Griechische Inselbewohner protestieren gegen Flüchtlingslager

Die Lage viele Geflüchteter auf den griechischen Inseln ist katastrophal, viele fühlen sich wie in einer Falle. Jetzt haben die Insel-Bürgermeister zum Streik aufgerufen, damit die völlig überfüllten Flüchtlingslager geschlossen werden. Die Menschen in den Lagern sollen auf das griechische Festland oder in andere EU-Länder gebracht werden.