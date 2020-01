- Die Wasserkrise von Pernik

Im bulgarischen Pernik herrscht Wasserknappheit. Schuld sei Inkompetenz und Korruption sagen die Anwohner. Die Wasserkrise zieht weite Kreise bis an die Staatsspitze. Die Opposition will ein Misstrauensvotum gegen die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Borrisow einbringen. Über die Hintergründe berichtet Andrea Beer.



Am 20. Januar wollen die oppositionellen Sozialdemokraten in Bulgarien ein Misstrauensvotum gegen die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Bojko Borrisow einbringen. Ein Grund dafür ist die Wasserkrise in Pernik, einer Stadt im Westen des Landes, nicht weit von der Hauptstadt Sofia entfernt.

Seit gut zwei Monaten klagen die Einwohner dort darüber, dass sie nur wenige Stunden am Tag mit Wasser versorgt werden. Und das auch noch schlecht. Schuld daran, so sagen die Menschen in Pernik, ist Inkompetenz und Korruption!