imago images/Jean Marc Herve Abelard Bild: imago images/Jean Marc Herve Abelard

Mo 13.01.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Haiti zehn Jahre nach dem Erdbeben

Am 12. Januar 2010 hat auf Haiti die Erde gebebt. Port-au-Prince, die Hauptstadt des bitterarmen Karibikstaates, lag damals in Trümmern. Etwa 300.000 Menschen kamen ums Leben, 1.5 Millionen waren ohne Obdach. Bis heute hat sich das Land von den Folgen nicht erholt und steht wieder am Abgrund: Korrupte Politiker haben ausländische Hilfe veruntreut. Mittelamerika-Korrespondent Stephan Ozsváth berichtet.