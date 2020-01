ARD/Holger Senzel Bild: ARD/Holger Senzel

So 12.01.2020 | 08:24 | Weltsichten

- Australiens Flammenhölle

Seit Oktober wüten in Australien die schlimmsten Buschfeuer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Unser Korrespondent Holger Senzel in Down Under berichtet, wie die Brandkatastrophe Menschen und Natur bedrohen.