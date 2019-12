imago images/Kyodo News Bild: imago images/Kyodo News

So 01.12.2019 | 08:24 | Weltsichten

- China Cables: Wie die Führung in China Uiguren unterdrückt

Was die chinesische Regierung in der Vergangenheit immer wieder bestritten hat, beweisen nun Dokumente: In Umerziehungslagern in der Provinz Xinjiang werden Uiguren interniert und systematisch ihrer eigenen kulturellen Identität beraubt. Die sogenannten "China Cables" belegen eine der größten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit. In den Inforadio-Weltsichten sind Ausschnitte aus einem NDR-Feature von Christine Adelhardt, Philipp Eckstein, Jan Lukas Strozyk und Benedikt Strunz zusammengestellt.

Weitere Informationen im Netz