Di 26.11.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Pflege in Mexiko – Eine Frage des liebevollen Umgangs

In Deutschland mangelt es an Pflegekräften, deshalb hat das Bundesgesundheitsministerium Initiativen zur Anwerbung von Pflegekräften im Ausland gestartet. Darunter ist auch Mexiko. In dem Schwellenland herrschen völlig andere Arbeitsbedingungen als in Deutschland. Viele Pflegekräfte können sich daher vorstellen, für einige Zeit in einem anderen Land zu arbeiten. Mexiko-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann hat einige von ihnen kennengelernt.