So 24.11.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Bolivien im Ausnahmezustand

In Bolivien strebt die politisch rechtsgerichtete Übergangsregierung als auch die Bewegung für den Sozialismus von Ex-Präsident Evo Morales Neuwahlen an. Mit raschen Neuwahlen soll vor allem die Gewalt zwischen Anhängern und Gegnern von Morales beigelegt werden. Seit Beginn der Unruhen vor vier Wochen wurden über 30 Menschen getötet. Nach wie vor umstritten ist ein Dekret der Übergangspräsidentin, nach der Armeesoldaten in jedem Fall straffrei bleiben. Ivo Marusczyk, unser Korrespondent im ARD Studio Südamerika, berichtet über die Ausnahmesituation im Land.

