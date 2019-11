Am 17. November will der Oberste Gerichtshof in Delhi seine Entscheidung im Tempelstreit von Ayodhya bekannt geben. Dabei geht es um einen jahrzehntelangen Streit zwischen Hindus und Moslems um ein Stück Land. Dort soll ein Hindutempel genau an der Stelle gebaut werden, wo früher eine Moschee stand. Der Konflikt ist zum Symbol für das Erstarken des Hinduismus und Nationalismus in Indien geworden. Unser Korrespondent für Indien Bernd Musch-Borowska erklärt, was die Entscheidung des Gerichts für das Zusammenleben im Land bedeutet.