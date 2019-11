imago images/ZUMA Press Bild: imago images/ZUMA Press

So 17.11.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Ein Jahr Gelbwesten-Protest in Frankreich

Irgendwo in der französischen Provinz: Zuerst waren es nur einige besetzte Kreisverkehre. Doch dann, am 17. November, brach sich auf der Pariser Champs-Élysées und an vielen anderen Orten in Frankreich eine Bewegung Bahn, die das Land verändern sollte: die Gelbwesten. Lautstark protestierten sie gegen die Politik des Präsidenten Emmanuel Macron. Wie haben die Gelbwesten das Land verändert? Was ist aus ihnen und ihren Forderungen geworden? Marcel Wagner aus dem ARD-Studio Paris blickt zurück.

