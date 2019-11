imago images/robertharding Bild: imago images/robertharding

So 17.11.2019

- Schulverbot bei Schwangerschaft in Tansania

Armut, überholte Traditionen und der Mangel an Aufklärung sind einige der Ursachen dafür, dass Mädchen in Tansania schwanger werden. Mit den Konsequenzen bleiben sie oft alleine und dürfen schwanger auch nicht mehr zur Schule gehen. So steht es im Bildungsgesetz und Präsident John Magufuli setzt sich dafür ein, dass die Regel befolgt wird. ARD-Korrespondentin Linda Staude für Ost- und Mittelafrika hat junge Mädchen getroffen und von ihnen erfahren, was das für sie bedeutet.