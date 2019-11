Imago Images Bild: Imago Images

Fr 15.11.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Schule nach der Schule: Die Förderung russischer Kinder

In Russland wird eine alte sowjetische Tradition fortgeführt: Die Kinder lernen nicht nur in der Schule, sondern auch Nachmittags, in kostenlosen Schüler-Fortbildungszentren. Das Kursangebot ist sehr vielfältig, allerdings übertreiben es manche Familien und fodern von ihren Kindern extrem viel ein. Diesen Eindruck hat Inforadio-Reporter Oliver Soos in Moskau bekommen.