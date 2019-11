imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 12.11.2019 | 09:45 | Weltsichten

- "Hölle von Seoul": Jugend will sich dem Leistungsdruck entziehen

In der südkoreanischen Hauptstadt herrscht in dieser Woche Ausnahmezustand: Die Aufnahmeprüfungen für die Universitäten stehen dann an, darunter auch für die wenigen Eliteeinrichtungen Seouls. Monatelang haben die Jugendlichen für diesen Tag gebüffelt, denn je renommierter die Uni, umso größer die Chance später auf einen guten Job. Ein unermesslicher Druck für die jungen Leute. Unsere Korrespondentin Kathrin Erdmann hat sich in Seoul vor dem großen Tag umgehört.