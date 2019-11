imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Weltsichten

- Wenn das Auto zum Zuhause wird – obdachlos in den USA

Eine Arztrechnung, eine Autoreparatur, einmal den Job verloren - das reicht in den USA, um aus dem Tritt zu kommen. Erschreckend viele US-Amerikaner haben offenbar kaum Geld auf der hohen Kante, um überraschende Ausgaben zu bezahlen. Und so kann es passieren, dass Menschen sich keine Wohnung mehr leisten können und obdachlos werden - in einem der reichsten Länder der Welt. Inforadio-Korrespondentin Martina Buttler hat rund um Washington DC einige von ihnen getroffen.