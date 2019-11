imago images / CTK Photo Bild: imago images / CTK Photo

Mi 06.11.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Prag vor 30 Jahren: Der Beginn der Samtenen Revolution

Der 17. November 1989 gilt als Beginn der Samtenen Revolution - und der Anfang vom Ende des kommunistischen Regimes in der CSSR. An diesem Tag demonstrierten in Prag mehr als 10.000 Studenten für Freiheit und Demokratie. In der Nationalstraße wurden sie von der Polizei eingekesselt und niedergeknüppelt. Monika Pajerova gehörte damals zu der studentischen Organisationsgruppe. Prag-Korrespondent Peter Lange hat sie getroffen.