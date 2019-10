picture alliance/ dpa/ Miro May Bild: picture alliance/ dpa/ Miro May

- Indiens täglicher Kampf gegen die Tuberkulose

In Europa ist die Tuberkulose eher in Vergessenheit geraten, doch weltweit tötet die Erkrankung mehr Menschen als jede andere Infektionskrankheit. Die meisten Erkrankungen gibt es dort, wo man auf engstem Raum zusammenwohnt - jeder vierte TB-Kranke auf der Welt lebt in Indien. Wie sich das durch staatliche Eingriffe ändern soll, berichtet unser Korrespondent für Indien, Tobias Zacher.