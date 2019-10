imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Fr 18.10.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Kiffen in Kanada: Seit einem Jahr gesellschaftsfähig

Seit einem Jahr ist der Konsum von Cannabis legal in Kanada. Die Hoffnung: Kiffen soll sicherer und der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Außerdem lockten Millionen an Steuergeldern, die der Staat damit einnehmen kann. Das Konzept scheint aufzugehen. Cannabis ist in Kanada gesellschaftsfähig und zu kaufen gibt es den Stoff im sprichwörtlichen Drugstore, der aussieht wie ein hippes Diner. Antje Passenheim hat einen besucht.