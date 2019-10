imago images / Michael Schick Bild: imago images / Michael Schick

Do 17.10.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Britische Lehrer in Brüssel vor dem Brexit: Was wird aus uns?

Beim Brexit dreht sich inzwischen fast alles um Fragen der Wirtschaft, des Handels und der irischen Grenze. Dabei geht es auch um Schicksale. Zum Beispiel um jene von britischen Lehrern, die an europäischen Schulen arbeiten und seit dem Brexit-Referendum vor einer ungewissen Zukunft stehen. Korrespondent Stephan Ueberbach hat mit Betroffenen an der Europäischen Schule in Brüssel gesprochen.