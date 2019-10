AP/dpa/Rafael Yaghobzadeh Bild: AP/dpa/Rafael Yaghobzadeh

Di 15.10.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Frankreich streitet über künstliche Befruchtung

In Frankreich soll am Dienstag die Nationalversammlung über ein neues Bioethik-Gesetz abstimmen. Im Kern geht es dabei um die Freigabe der künstlichen Befruchtung auch für alleinstehende Frauen und lesbische Paare. Die Zustimmung der Parlamentarier gilt als sicher, spaltet jedoch die Gesellschaft. Am 6. Oktober haben in Paris rund 75.000 Menschen gegen die Reform demonstriert. Martin Bohne berichtet.