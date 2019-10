imago images/siepmann Bild: imago images/siepmann

Mo 14.10.2019

- Das Geheimnis der alten Spanier

Spanien könnte in wenigen Jahrzehnten Japan als Land mit der höchsten Lebenserwartung ablösen. So steht es in einer Studie der Universität Washington. Ihr zufolge wird ein 2040 geborener Spanier durchschnittlich 85,8 Jahre alt werden, zweieinhalb Jahre älter als ein Deutscher. Dabei war die Lebenserwartung der spanischen Bevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts niedrig, die Kindersterblichkeit hoch. Unser Korrespondent Oliver Neuroth betreibt Ursachenforschung.