- Polen wählt: PiS und lange nichts

In Polen finden am 13. Oktober Parlamentswahlen statt. Letzte Umfragen sagen einen Sieg der nationalkonservativen, europaskeptischen Regierungspartei Prawo i Sprawiedliwość (PiS) voraus - und zwar mit großem Abstand vor den anderen Parteien. Polen-Korrespondent Jan Pallokat hat vor der Wahl einen Stimmungstest im Land gemacht, der erklärt, warum die PiS so erfolgreich ist.

