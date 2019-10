imago images/hsimages Bild: imago images/hsimages

Mi 09.10.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Die Rolle der Kirchen beim Protest in Hongkong

Seit Juni gehen in Hongkong immer wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße und fordern demokratische Grundrechte ein. Anders als in Festland-China spielen in Hongkong die Kirchen noch eine Rolle. Doch wie in der Gesellschaft insgesamt polarisieren die Proteste auch in den christlichen Gemeinden in Hongkong. Längst nicht alle sind auf Seite der Protestierenden, berichtet unser China Korrespondent Axel Dorloff.