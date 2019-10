imago images/Ute Grabowsky Bild: imago images/Ute Grabowsky

Di 08.10.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Slumbewohner in Kenia: Auch wir sind das Volk!

Slumbewohner haben in Kenia einen schlechten Ruf, werden gerne als "Kriminelle" abgetan und sind besonders vielen Übergriffen durch die Polizei ausgesetzt. Da viele Slumbewohner ihre Bürgerrechte nicht kennen, wehren sie sich kaum. Das will Vincent Odhiambo Omodi ändern - und zwar mit Hilfe der Kultur. Der 28-Jährige gründete 2011 eine Jugendorganisation. Mit Kultur will er Slumbewohnern Selbstbewusstsein vermitteln und sie über ihre Rechte aufklären. Bettina Rühl berichtet.