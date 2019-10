imago images/IP3press Bild: imago images/IP3press

So 06.10.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Das elsässische Kingersheim wagt "Mehr Demokratie"

In dem kleinen elsässischen Städtchen Kingersheim hat der Bürgermeister Jo Spiegel das Konzept der "konstruktive Demokratie" entwickelt. Damit will er auch Populismus und extreme Parteien verhindern. Was das heißt und wie sie funktioniert, das hat unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs vor Ort recherchiert.





