imago images / Xinhua Bild: imago images / Xinhua

So 29.09.2019 | 15:44 | Weltsichten

- Afghanistan: Not, Elend und keine Hoffnung

Afghanistan gehört zu den Ländern mit der niedrigsten Bildungsrate weltweit. Nach Angaben der UNESCO können unter den Erwachsenen über 15 Jahre nur drei von zehn lesen und schreiben. Und jedes vierte Kind muss seinen Eltern bei der Arbeit helfen, statt zur Schule zu gehen. Hunderttausende Kinder sind sogar vom Hungertod bedroht. Bernd Musch-Borowska, unser Korrespondent für Afghanistan, hat sich vor kurzem dort umgesehen. Was er gefunden hat: ein Land, in dem Not und Elend herrschen und keine Hoffnung.