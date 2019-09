Lena Bodewein/ARD Bild: Lena Bodewein/ARD

So 22.09.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Kohle gegen Korallen: Australiens Klimakonflikt

Das Great Barrier Reef in Australien droht schneller zu sterben als befürchtet. Das belegen neue Forschungen, und die verschärfen auch den Konflikt zwischen Naturschützern und Kohleförderern in der Region. Denn ein indischer Konzern plant dort die größte Kohlemine der Welt und die Erträge sollen über einen Tiefwasserhafen am Korallenmeer abtransportiert werden. Inforadio-Korrespondentin Lena Bodewein hat mit Anhängern und Gegnern des Projekts gesprochen.