Fr 20.09.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Sozial und preiswert - Wohnen in Wien

Im internationalen Vergleich gilt die österreichische Hauptstadt Wien als beispielhaft für sozialen Wohnungsbau. Denn ein Viertel der Wohnungen dort gehören entweder direkt der Stadt oder Genossenschaften mit städtischer Beteiligung. Doch auch in Wien gibt es Probleme. Denn jedes Jahr ziehen rund 30.000 Menschen in die Stadt, der Wohnraum wird damit knapper und die Kosten steigen, trotz strenger Mietrechtsgesetze gegen horrende Mieten. Andrea Beer, ARD-Korrespondentin in Wien, war auf einen Stadtrundgang zum Thema "Soziales Wohnen".