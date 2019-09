imago images / Pacific Press Agency Bild: imago images / Pacific Press Agency

So 15.09.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Abtreibungen in Alabama: Von Gegnern und Befürwortern

Im Bundesstaat Alabama wurde vor einigen Wochen das schärfste Abtreibungsgesetz der USA verabschiedet. Das besagt: Auch bei Vergewaltigung und Inzest sollen Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr zulässig sein. Das Ziel: Das Gesetz soll vor dem Supreme Court landen und so die Grundsatzentscheidung von vor mehr als 40 Jahren zu Abtreibungen in den USA kippen. Martina Buttler hat mit Befürwortern und Kritikern gesprochen, zudem geschaut, was das für die betroffenen Frauen in der Praxis bedeutet.