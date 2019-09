Ist von Nordkorea die Rede, geht es meist um das Atomprogramm und in jüngster Zeit auch häufig um eine mögliche Hungersnot. Der Grund: Naturkatastrophen wie Trockenheit. Die Wetterkapriolen kennen auch die Menschen einer Kooperative in Wonsan an der Ostküste des Landes. Doch längst haben sie angefangen, sich selbst zu helfen. Unsere Ostasienkorrespondentin Kathrin Erdmann war Ende Juli dort und da regnete es gerade in Strömen.