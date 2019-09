imago images / ITAR-TASS Bild: imago images / ITAR-TASS

So 08.09.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Regionalwahlen in Russland: Was steckt hinter den Protesten?

In Russland sind die Menschen am Sonntag aufgerufen, bei den Regionalwahlen ihre Stimme abzugeben. Eigentlich interessiert sich im Ausland sonst kaum jemand dafür. Aber in diesem Jahr ist das anders. Seit Wochen sind im Vorfeld vor allem in Moskau Tausende auf die Straße gegangen. Worum es bei diesen Protesten vor den Regionalwahlen ging, darüber berichten Sabine Stöhr und Martha Wilczynski aus Russland.