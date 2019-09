dpa/ picture alliance/ Maxppp V Mouchel Bild: dpa/ picture alliance/ Maxppp V Mouchel

Di 03.09.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Algenplage in der Bretagne - ein unlösbares Problem?

Ein grüner Teppich so weit das Auge reicht: In der Bucht von Saint-Brieuc schwemmt das Meer seit Jahrzehnten im Sommer grüne Algen an die Strände. 2019 sind es besonders viele, denn die Temperaturen des Meeres steigen. Das Problem: Sobald die Algen trocknen, geben sie giftigen Schwefelwasserstoff ab und der kann für Menschen und Tiere tödlich sein. Wie also geht man in der Region mit der Algenplage um? Unsere Frankreich-Korrespondentin Tinia Würfel ist an Ort und Stelle dieser Frage nachgegangen.