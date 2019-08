Catalan Tourist Bord/ dpa Bild: Catalan Tourist Bord/ dpa

- Nicht nur fürTouristen: Barcelonas Markthalle "La Boquería"

Die "Boquería" ist seit fast 180 Jahren die beliebteste Markthalle Barcelonas und für Touristen längst eine Pflichtstation. An den Marktständen türmen sich Früchte, Fische und Gewürze. Spätestens hier kommen der Geruchs- und der Geschmackssinn in Urlaubsstimmung. Doch der Ansturm der Touristen sorgt in der Markthalle nicht nur für Freude. Unser Spanien-Korrespondent Marc Dugge hat sich in der "Boquería" umgehört.