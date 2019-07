Jens Borchers/ARD Bild: Jens Borchers/ARD

So 21.07.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Der Kalif betet, die Muriden arbeiten

Im Senegal hat sich rund 150 Kilometer östlich der Hauptstadt Dakar in Touba ein Machtzentrum entwickelt, das sich jeglicher weltlichen Kontrolle entzieht. In der Hochburg der islamischen Bruderschaft der Muriden regiert allein der Kalif. Es gibt keine Polizei und auch Steuern müssen nicht bezahlt werden. Unter dem religiösen Deckmantel sei die Stadt zu einem Biotop für Schmuggel, Waffen- und Drogenhandel geworden, behaupten Kritiker. Westafrika-Korrespondent Jens Borchers hat sich in Touba umgehört.