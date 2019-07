imago images/UPI Photo Bild: imago images/UPI Photo

So 14.07.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Ein großer kleiner Schritt: Die erste Mondlandung

Die Mondlandung am 20. Juli 1969 ging als großes Abenteuer in die Geschichte ein. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass es zwei US-Amerikaner waren, die als erste Menschen den Mond betreten haben? Denn das Jahrhundertereignis war auch der Sieg der USA im Wettrennen mit der Sowjetunion. Der Astronaut Neil Armstrong setzte an zum ersten Schritt auf neuem Territorium im Weltall. Menschen an den Fernsehern weltweit waren live dabei und hielten den Atem an. Jan Bösche, Korrespondent in Washington, berichtet über die erste Mondlandung vor 50 Jahren und ihre Folgen.